Полицейские разыскивают жителя Саранска, утратившего связь с родственниками

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который пять лет назад утратил связь с родственниками.

Рощин Валерий Анатольевич 1964 года рождения, являющийся жителем Саранска, с 2014 года перестал выходить на связь со своими родственниками. Известно, что мужчина может работать по найму на строящихся и сельскохозяйственных объектах, животноводческих фермах, а также у частных лиц.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 76-08-80, 29-77-01 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф