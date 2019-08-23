В одном из корпусов МГУ имени Н. П. Огарева произошел пожар

В Саранске произошел пожар в одном из корпусов МГУ имени Н. П. Огарева.

Указанное происшествие произошло днём 22 августа. В корпусе упомянутого учебного заведения, расположенном по адресу – улица Ульянова, загорелся мусор. Очаг возгорания был обнаружен в тамбуре. Площадь распространения пламени составила 3 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина инцидента в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru