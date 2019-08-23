В Саранске пропал без вести мужчина, который страдает потерей памяти

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска, который страдает потерей памяти.

Непомнящий Александр Иванович 1961 года рождения, проживающий в Саранске, 23 мая текущего года пропал без вести. В последний раз мужчина был замечен на улице Коваленко. Разыскиваемый гражданин был одет в майку-тельняшку, болоньевую куртку темно-синего цвета, джинсы синего цвета, зимние сапоги черного и синего цвета.

Мужчина страдает потерей памяти и не ориентируется на местности.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-01, 76-08-80 или 02.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают жителя Саранска, утратившего связь с родственниками.

Источник: 13.мвд.рф