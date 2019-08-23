В Саранске горела баня

В Саранске произошло возгорание бани.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС 22 августа, в 12:40. Пожар произошел на территории посёлка Николаевка. На улице Ленина загорелась баня, расположенная возле дома №172. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 3 квадратных метра.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске горела крыша жилого дома.
Источник: 13.mchs.gov.ru