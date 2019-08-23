В Мордовии полицейские провели операцию «Урожай»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактической операции под названием «Урожай».

Указанная операция, направленная на обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей в период проведения уборочных работ сельхозпредприятиями республики, проводилась в период с 12 по 16 августа.

В ходе проведения операции стражи порядка составили 36 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушениями правил перевозки зерна, мелким хищением кормов и молока, нарушениями правил торговли сельхозпродукцией, продажей товаров с нарушением установленных законодательством требований. Общая сумма ущерба составила более 300 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф