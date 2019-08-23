В Мордовии пройдет гастрономический фестиваль под названием «Кургоня».

Указанное мероприятие пройдет 25 августа на луговине близ Приреченского поселения Рузаевского района. Стоит отметить, что гости фестиваля смогут не только насладиться вкусными блюдами, но и посетить аттракционы, импровизированный контактный зоопарк, ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества и другие развлекательные площадки.

Кроме того, желающие смогут приобрести съестные припасы нового урожая и свежую продукцию республиканских производителей.

Фестиваль начнет свою работу в 12:00.

По информации «Известий Мордовии».

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