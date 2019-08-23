Житель Ковылкинского района предстанет перед судом по обвинению в краже

В Ковылкинском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении кражи.

18 декабря 2017 года житель деревни Вярвель проник в чужой гараж и похитил оттуда бензиновый триммер стоимостью 4847 рублей, а также бензиновую пилу, стоимость которой равна 4000 рублей. Похищенное имущество обвиняемый продал. Вскоре после этого мужчина уехал из Мордовии.

Обвиняемый был задержан полицейскими в Москве.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Ковылкинского района находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Саранске гражданку Таджикистана ограбили мошенники, которые обещали устроить её на работу.

Источник: 13.мвд.рф