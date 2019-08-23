В Саранске полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего парня и 33-летнего мужчину, которые подозреваются в разбойном нападении.

20 августа 19-летний житель Саранска и 33-летний житель села Большая Елховка зашли в сетевой магазин, расположенный по адресу – проспект 50 лет Октября. Посетители, взяв с прилавка головку сыра массой 5,5 кг, направились к выходу, минуя кассы. Продавщица потребовала вернуть продукт на место или произвести оплату. В ответ на это один из подозреваемых оттолкнул женщину, применив перцовый баллончик. Затем парень и мужчина скрылись.

В кратчайшие сроки подозреваемые были задержаны. Похитители сыра признали свою вину. Кроме того, было установлено, что подозреваемые причастны к краже продуктов из других магазинов Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф