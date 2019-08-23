В Саранске полицейские принимают участие в акции «Собери ребенка в школу»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов в рамках акции «Собери ребенка в школу» оказывают помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Организаторами благотворительного мероприятия являются сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних отделов городской полиции. Стражи порядка уже оказали помощь многим семьям в подготовке детей к новому учебному году. Правоохранители вручили детям наборы с необходимыми канцелярскими принадлежностями.

Помощь со стороны полицейских будет оказана не только жителям Саранска, но и других населенных пунктов Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф