В УФСИН РФ по Мордовии прошло собрание профсоюзной организации

В УФСИН РФ по Мордовии прошло отчетно-выборное собрание объединенной профсоюзной организации.

Темой указанного заседания стало подведение итогов работы за последние пять лет, а также определение задач на текущий период.

В состав профсоюзной организации УФСИН РФ по Мордовии в настоящее время входит 1291 работник.

В 14 первичных организациях были созданы молодежные комиссии с целью защиты социально-экономических и трудовых прав молодежи.

Молодые активисты профсоюза принимают активное участие в летней детской оздоровительной кампании.

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Источник: 13.fsin.su