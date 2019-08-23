В Мордовии были заблокированы сайты по продаже дипломов

В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже дипломов.

Сотрудниками прокуратуры Ичалковского района в ходе мониторинга было выявлено четыре сайта, на которых размещалась информация о продаже в дистанционной форме дипломов о высшем образовании.

Прокурор упомянутого района направил в Ленинский районный суд Саранска четыре административных исковых заявления о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России. Требования прокуратуры были удовлетворены.

В настоящее время доступ к сайтам ограничен.

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Источник: prokrm.ru