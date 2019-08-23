Житель Саранска, ограбивший знакомого, отправится в тюрьму

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 38-летнего гражданина, который ограбил своего знакомого.

Вечером 6 января 2017 года 38-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в одной из квартир дома №43, расположенного по адресу – улица Веселовского. Мужчина несколько раз ударил кулаком своего знакомого, а затем похитил у него денежные средства в сумме 1,5 тыс. рублей.

Пролетарский районный суд Саранска избрал в отношении преступника меру наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии с целью изменить указанный приговор, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru