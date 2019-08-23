В Краснослободском районе в ДТП пострадали семь человек

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали семь человек.

Указанное происшествием произошло днём 22 августа на 90-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 67-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Нива», совершая разворот, не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении автомобилю марки BMW, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

46-летний водитель иномарки, его попутчица того же возраста, а также две женщины 55- и 65-летнего возраста, 55-летний мужчина, находившиеся в салоне «Нивы», были госпитализированы. Кроме того, в больницу доставлялся 13-летний пассажир иномарки. После оказания необходимой медицинской помощи подросток был отпущен домой. 67-летний водитель «Нивы» был осмотрен медиками на месте ДТП. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф