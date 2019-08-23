В Ромодановском районе грузовик сбил пешехода

В Ромодановском районе 66-летний мужчина попал под колёса грузового автомобиля.

Указанное происшествие произошло утром 22 августа на 26-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 66-летний пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В этот момент на нарушителя совершил наезд грузовой автомобиль марки КамАЗ под управлением 45-летнего мужчины.

Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в МРЦКБ г.о. Саранск.

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Источник: гибдд.рф