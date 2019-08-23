В Темниковском районе в ДТП пострадали три человека

В Темниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло вечером 22 августа на 1-м километре дороги, соединяющей Саров и Цыгановку. По предварительной информации, 55-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю той же марки, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

42-летнему водителю второй иномарки медицинская помощь была оказана на месте инцидента. Две пассажирки этой же машины были госпитализированы в хирургическое отделение ближайшей больницы.

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Источник: гибдд.рф