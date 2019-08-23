В Саранске водитель внедорожника сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске 66-летняя женщина попала под колёса внедорожника на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 22 августа на территории Ленинского района города. 29-летний мужчина, находившийся за рулем внедорожника марки «Тойота», поворачивая налево возле дома №85, расположенного по адресу – улица Большевистская, совершил наезд на 66-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РКБ, где ей была оказана помощь.

Также читайте о том, что накануне в Ромодановском районе водитель грузовика сбил пешехода, решившего перейти дорогу в неустановленном месте.

Источник: гибдд.рф