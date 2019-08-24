В Атюрьевском районе горел жилой дом

В Атюрьевском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.
В ночь на 24 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Чудинка. На улице Молодежной загорелся жилой дом №24.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru