Интернет-мошенники ограбили двух жительниц Мордовии, решивших получить кредиты

В Мордовии две местные жительницы лишились денежных средств при попытке получить кредит.

Недавно 37-летняя жительница Саранска оформила на сайте нескольких интернет-банков заявки на получение кредита. От одной из финансовых организаций женщина получила одобрение и уведомление о том, что она должна оплатить страховку. Горожанка несколькими платежами перечислила на банковский счет мошенников денежные средства в сумме 57,2 тыс. рублей. Затем женщина попытался связаться с представителями банка, но это ей не удалось. После этого гражданка обратилась в полицию.

Таким же путем была ограблена 38-летняя жительница Рузаевского района. Женщина лишилась 14,3 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф