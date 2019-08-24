Полицейские изъяли марихуану у жителя Ардатовского района

В Ардатовском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у местного жителя.

Стражи порядка в ходе осмотра домовладения и приусадебного участка, принадлежащих ранее судимому жителю указанного района 1983 года рождения, обнаружили и конфисковали марихуану массой более 20 г. Мужчина заявил, что выращивал коноплю и изготавливал из неё наркотическое средство для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Ардатовского района.

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Источник: 13.мвд.рф