В Ромоданово горел гараж

В Ромоданово пожарные ликвидировали возгорание гаража.
Днём 23 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице А. Лусс. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №12, расположенного по указанному адресу, горит гараж. Площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Причина возгорания гаража в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Атюрьевском районе горел жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru