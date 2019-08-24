В Ромоданово горел гараж

В Ромоданово пожарные ликвидировали возгорание гаража.

Днём 23 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице А. Лусс. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №12, расположенного по указанному адресу, горит гараж. Площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания гаража в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Атюрьевском районе горел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru