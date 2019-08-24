В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучшего начальника караула

На базе межрегионального учебного центра и стрельбища УФСИН РФ по Мордовии прошел смотр-конкурс профессионального мастерства на лучшего начальника караула по охране подведомственных учреждений.

Указанный смотр-конкурс проводился в четыре этапа, среди которых строевая подготовка, специальная подготовка, огневая и физическая подготовка.

Победителем конкурса стал старший лейтенант внутренней службы Владимир Кривоногов, начальник караула отдела охраны исправительной колонии №6. Второе место занял капитан внутренней службы Михаил Учватов, начальник караула следственного изолятора №2. Третье место досталось капитану внутренней службы Александру Бабину, который является начальником караула исправительной колонии №1.

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Источник: 13.fsin.su