Осужденные пообщались с руководством УФСИН РФ по Мордовии

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии осужденные встретились с представителями руководства.

Представители руководства УФСИН РФ по Мордовии посетили медицинскую и дежурную части, столовую, штрафной изолятор и жилые помещения отрядов.

В клубе-столовой исправительного учреждения прошло общение с осужденными.

В завершение мероприятия состоялся прием осужденных по личным вопросам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su