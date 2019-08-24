В Пролетарском районе Саранска завершился месячник «Неблагополучная семья - 2019»

В Пролетарском районе Саранска были подведены итоги проведения месячника «Неблагополучная семья - 2019».

Указанная межведомственная операция проводилась в период с 15 июля по 15 августа. Было посещено 99 семей, состоящих на профилактических учетах в районных органах системы профилактики. Также было выявлено 7 семей, которым был присвоен статус находящихся в социально-опасном положении. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило 17 материалов о принятии мер по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей. 22 родителя были привлечены к административной ответственности, 1 родитель был лишен родительских прав в отношении своей несовершеннолетней дочери.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

Ранее сообщалось о том, что в Ленинском районе Саранска завершился месячник «Неблагополучная семья».

Источник: adm-saransk.ru