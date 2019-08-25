В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Днём 24 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ворошилова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в жилом доме №52, расположенном по указанному адресу, загорелось имущество. Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.

По предварительной информации, результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru