Жительница Лямбиря фиктивно прописала в своём доме нескольких иностранцев

В Лямбире местная жительница фиктивно прописала в своём доме нескольких граждан Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале июня нынешнего года 53-летняя жительница Лямбиря фиктивно прописала в принадлежащем ей доме пятерых граждан Таджикистана 1985, 1989, 1990, 1991 и 1994 годов рождения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Лямбиря.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф