В Зубово-Полянском районе горело бесхозное строение

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения.

Днём 24 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Умет. На улице Стадионной загорелось бесхозное строение. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 40 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru