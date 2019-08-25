Более 65 тысяч жителей Мордовии переболели гриппом и ОРВИ

В Мордовии гриппом и ОРВИ в эпидсезон переболели более 65 тыс. местных жителей.

В преддверии эпидемиологического сезона от гриппа и ОРВИ было привито 49,1% населения региона. Случаев поствакцинальных осложнений и нежелательных побочных явлений зафиксировано не было.

В общей сложности гриппом и ОРВИ за прошедший эпидсезон переболели 65,1 тыс. человек, что составляет 8, 1% от общей численности населения Мордовии. В большинстве случаев имели место заболевания среди детей.

В конце августа в Мордовию поступит партия противогриппозной вакцины.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru