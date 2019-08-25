Лисы атакуют Краснослободский район

Краснослободский район Мордовии атакуют лисы.

Жители указанного района обеспокоены тем, что количество лис, которые тем или иным образом причиняют вред подсобным хозяйствам, весьма быстро растет. Лисы в большинстве случаев либо похищают домашних животных, либо же воруют съестные припасы.

В последнее время всё больше и больше годных лис готовы жертвовать осторожностью ради еды.

Осенью прошлого года во все охотхозяйства было выдано 32000 доз приманок оральной вакцины против бешенства. Эти меры приносят определенную пользу.

По информации «Известий Мордовии».

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