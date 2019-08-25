37-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 37-летнего жителя Саранска, обвиняемого в убийстве.

В ночь на 18 августа прошлого года 37-летний житель Саранска, находясь на берегу водоёма, расположенного неподалеку от деревни Кичемасово, во время ссоры выстрелил из травматического револьвера в двух парней 1983 и 1992 годов рождения. От полученных ранений пострадавший 1992 года рождения скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии 25-летний житель Нижегородской области ограбил 53-летнюю женщину.

Источник: 13.мвд.рф