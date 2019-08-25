В Саранске горело бесхозное строение

В Саранске произошло возгорание бесхозного строения.

Указанное происшествие произошло днём 24 августа. На Ключаревском шоссе загорелось бесхозное строение. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru