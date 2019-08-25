В Мордовии пожарные проверили готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году

В рамках приемочной комиссии текущего года сотрудниками пожарного надзора было обследовано 252 учебных заведения, из которых принято 100%.

С начала нынешнего года в отношении образовательных учреждений было проведено 134 проверки. Было выявлено 228 нарушений требований пожарной безопасности, которые устранены в полном объеме. За выявленные нарушения к административной ответственности были привлечены 20 юридических и 27 должностных лиц.

О неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов были проинформированы органы исполнительной власти и местного самоуправления.

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Источник: 13.mchs.gov.ru