В Мордовии в ДТП с участием двух иномарок погибли два человека

В Мордовии произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого погибли два человека.

Указанное происшествие произошло утром 25 августа на 47-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево и Ардатов. По предварительной информации, 40-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Тойота», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Киа».

Водитель «Тойоты» и 43-летний мужчина, управлявший «Киа», получили смертельные телесные повреждения. Ещё шесть участников ДТП, среди которых три ребенка, были травмированы.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе 55-летний водитель легковушки сбил 46-летнего пешехода.

Источник: гибдд.рф