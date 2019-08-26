В Торбеево утонул 40-летний мужчина

В Торбеево утонул мужчина.
Вечером 23 августа из водоёма сотрудниками ОМВД был извлечен труп 40-летнего гражданина. Тело мужчины было обнаружено в месте, которое не является оборудованным для купания.
В настоящее время проводятся судебно-медицинская экспертиза и оперативно-следственные мероприятия.
Сотрудники МЧС напоминают о том, что строгое соблюдение мер предосторожности является главным условием предотвращения несчастных случаев на водоёмах.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru