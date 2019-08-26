В Инсарском районе горели баня и надворные постройки

В Инсарском районе произошло возгорание бани и надворных построек.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС ранним утром 25 августа. Пожар имел место на территории населенного пункта Ямщина. Возле дома №6, расположенного по адресу – улица Молодежная, загорелись баня и надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 95 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина инцидента устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru