В Саранске пойдет под суд мошенник из Москвы

В Саранске суд вынесет приговор в отношении жителя Москвы, который обвиняется в мошенничестве.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с января 2014 года по февраль 2016 года обвиняемый, пообещав оказать помощь при трудоустройстве в одно из учреждений Москвы, обманным путем похитил у жителя Мордовии денежные средства в сумме 4,1 млн рублей.
В мае нынешнего года житель Москвы был задержан.
В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.
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Источник: 13.мвд.рф