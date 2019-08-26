В Саранске пойдет под суд мошенник из Москвы

В Саранске суд вынесет приговор в отношении жителя Москвы, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с января 2014 года по февраль 2016 года обвиняемый, пообещав оказать помощь при трудоустройстве в одно из учреждений Москвы, обманным путем похитил у жителя Мордовии денежные средства в сумме 4,1 млн рублей.

В мае нынешнего года житель Москвы был задержан.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что жительница Лямбиря фиктивно прописала в своём доме нескольких иностранцев.

Источник: 13.мвд.рф