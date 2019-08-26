В Дубенском районе горело бесхозное строение

В Дубенском районе произошло возгорание бесхозного строения.

Поздним вечером 25 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Умет. На улице Парковой загорелось бесхозное строение. Огонь повредил постройку на площади 48 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Инсарском районе горели баня и надворные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru