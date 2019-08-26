Житель Чамзинского района пойдет под суд из-за мака

В Чамзинском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном культивировании и хранении мака.

41-летний житель села Новоселки, являющийся уроженцем Тольятти, недавно был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В рюкзаке мужчины стражи порядка обнаружили высушенный мак массой 76 г.

На приусадебном участке, расположенном возле дома, в котором проживает обвиняемый, сотрудники полиции выявили незаконный посев мака и изъяли 164 растения.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Чамзинского района в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Ранее сообщалось, что в Мордовии пойдет под суд мошенник из Москвы.

Источник: 13.мвд.рф