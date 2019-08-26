В Саранске школы готовы к новому учебному году

Все школы Саранска готовы к новому учебному году.

В ходе оперативного совещания, которое прошло 26 августа в администрации Саранска, мэр города Пётр Тултаев поднял вопрос о готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

В настоящее время все школы Саранска готовы к новому учебному году, приемка учреждений прошла успешно. Учебники для школьников были закуплены в полном объеме и развезены по образовательным организациям.

В нынешнем году в школы Саранска будет принято 3908 первоклассников. По сравнению с прошлым учебным годом количество первоклашек увеличилось на 204 человека.

В общей сложности количество школьников в Саранске в текущем году составит 33797 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии пожарные проверили готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году.

Источник: adm-saransk.ru