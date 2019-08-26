В Дубенском районе горел заброшенный дом

В Дубенском районе произошло возгорание заброшенного дома.

Поздним вечером 25 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Кочкурово. На улице Ленина загорелся заброшенный дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 10 квадратных метров.

Какие-либо сведения о пострадавших в результате данного пожара не поступали.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru