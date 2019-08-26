В Мордовии осужденные приняли участие в конкурсе поделок

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс поделок под названием «Летние буквы».

В процессе изготовления букетов осужденными применялись такие материалы, как металлизированные нити, глина, картон, ткань и пластик.

Проведение подобного рода мероприятий позволяет раскрыть таланты осужденных, их индивидуальные интересы и способности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su