В Рузаевке 67-летний водитель легковушки сбил 41-летнего пешехода

В Рузаевке 41-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 25 августа возле дома №70, расположенного по адресу – улица Карла Маркса. 67-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», совершил наезд на 41-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавший получил телесные повреждения. Пешеход был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф