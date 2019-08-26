В Саранске 56-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске 56-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне пассажирского автобуса.

Указанный инцидент произошел утром 25 августа в Октябрьском районе города. 46-летний мужчина, находившийся за рулем пассажирского автобуса марки МАЗ, проезжая мимо дома №106, расположенного по адресу – улица Ленина, резко затормозил. В этот момент в салоне транспортного средства упала 56-летняя пассажирка.

Пострадавшая была осмотрена бригадой СМП на месте инцидента. От госпитализации женщина отказалась.

Известно, что водитель автобуса был трезв.

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Источник: гибдд.рф