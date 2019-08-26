В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадал 55-летний мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 55-летний мужчина.

Происшествие произошло в ночь на 25 августа на 431-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 20-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Чери», превысил скорость и не рассчитал безопасную дистанцию, по причине чего транспортное средство врезалось автомобиль марки ВАЗ-21140, который разворачивался.

55-летний водитель ВАЗа получил телесные повреждения. Автомобилист был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Зубово - Полянская ЦРБ».

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Источник: гибдд.рф