В Темниковском районе в результате ДТП пострадали два подростка

В Темниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два подростка.

Указанное происшествие произошло в ночь на 25 августа на территории деревни Подгорное Канаково. 15-летний парень, управлявший мопедом, двигаясь по улице Центральной, из-за невнимательности потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на 14-летнюю школьницу, которая шла по краю проезжей части, а после этого упала на дорогу.

14-летняя пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ «Темниковская ЦРБ». После оказания необходимой медицинской помощи девочка была отпущена домой. Водитель мопеда был госпитализирован в указанное медицинское учреждение.

Читайте также о том, что в Саранске 56-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса.

Источник: гибдд.рф