В Ромодановском районе в ДТП пострадали две женщины и ребенок

В Ромодановском районе из-за уснувшего автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины и ребенок.

ДТП произошло ранним утром 24 августа на 316-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. По предварительной информации, 39-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки SsangYong, уснул в определенный момент движения, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Вследствие ДТП пострадали три пассажирки иномарки, среди которых две женщины 34- и 29-летнего возраста, а также 9-летняя девочка. Пострадавшие были осмотрены медиками на месте инцидента.

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Источник: гибдд.рф