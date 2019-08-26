В Саранске 21-летний водитель легковушки сбил 40-летнего велосипедиста

В Саранске 40-летний велосипедист попал под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло вечером 24 августа на территории Октябрьского района города. 21-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», во время движения по улице Косарева из-за невнимательности совершил наезд на 40-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством.

Велосипедист доставлялся в ГБУЗ РМ РКБ №4, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя легковушки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф