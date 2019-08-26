В Ромодановском районе пьяный автомобилист устроил ДТП

В Ромодановском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП.

Происшествие произошло ранним утром 23 августа на 35-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительной информации, 27-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Поло» в состоянии алкогольного опьянения, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водителю иномарки и его 26-летнему пассажиру понадобилась медицинская помощь.

В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф