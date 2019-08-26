В Рузаевском районе в результате ДТП пострадала 12-летняя девочка

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 12-летняя девочка.

ДТП произошло днём 23 августа на территории села Палаевка. На улице Советской 64-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген-Пассат», объезжая детей, двигавшихся на самокатах в попутном направлении, выехал на встречную полосу и совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая неожиданно выехала на самокате на указанную полосу.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Мордовии произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого погибли два человека.

Источник: гибдд.рф