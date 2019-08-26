В Зубово-Полянском районе водитель грузовика сбил женщину

В Зубово-Полянском районе 36-летняя женщина попала под колёса грузового автомобиля.

Происшествие произошло поздним вечером 23 августа на 434-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». 31-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем марки «Вольво», совершил наезд на 36-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части без цели её перехода.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована.

В отношении водителя грузовика был составлен административный материал.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии в ДТП с участием двух иномарок погибли два человека.

Источник: гибдд.рф