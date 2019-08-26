В Саранске пчеловоды продали три тонны мёда

В Саранске на минувших выходных прошла очередная ярмарка мёда.

В ходе указанной ярмарки было продано три тонны мёда. Об этом стало известно во время оперативного совещания, которое прошло 26 августа в администрации Саранска.

Следующая ярмарка мёда пройдет в Саранске 15 сентября. Также ожидается, что ещё одно мероприятие подобного рода может быть проведено 22 сентября.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев также поинтересовался перспективой проведения выставки-ярмарки «Валенки мордовские», на которой будут представлены не только валенки, но и различные шерстяные изделия. Градоначальник распорядился найти изготовителей данной продукции.

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Источник: adm-saransk.ru